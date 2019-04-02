Моуринью — о Погба: его превосходительство хотело уехать на своём «Роллс-Ройсе»

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об эпизоде с участием полузащитника английской команды Поля Погба. В сентябре 2018 года после выездного матча с «Бёрнли» Погба уехал со стадиона на своём автомобиле, а не с командой на клубном автобусе.



«Мы играли с командой, которая базируется в 30 километрах от Манчестера. Погба спросил у меня, может ли он вернуться в Манчестер не с командой, а на личном автомобиле. Я ответил: „Если бы мы поехали в Лондон и ты захотел бы там остаться — это одно. Но мы близко, и это не имеет никакого смысла“. Погба расстроился.



Потом мы выиграли матч, и Поль вновь обратился ко мне с той просьбой. Поскольку я был счастлив, я немного уступил ему: „По крайней мере сядь в автобус и попроси своего водителя догнать нас в 10 минутах от стадиона, а потом иди куда хочешь“. Этот парень в раздевалке всё ещё не испытывал радости. Я ушел на пресс-конференцию. Когда прибыл автобус, рядом с ним стоял „Роллс-Ройс“ с водителем. В конце концов, машина была новой, и его превосходительство хотел покинуть стадион на своём „Роллс-Ройсе“. Как я мог решить? Сказать, что он никогда не будет ездить на своей машине? Когда я счастлив, тебе всё позволено? Или решить это по-другому, чтобы меня отправили „в отпуск“", — приводит слова Моуринью Daily Mail.