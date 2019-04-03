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Врачи «Балтики» спасли жизнь болельщику во время матча с «Химками»

Врачи «Балтики» спасли жизнь болельщику во время матча с «Химками»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Врачи «Балтики» смогли вовремя оказать медицинскую помощь болельщику калининградского клуба Алексею Фролову, который перенёс инсульт во время домашнего матча команды с «Химками». У болельщика случился приступ на 30-й минуте встречи.

«На 30-й минуте матча „Балтика“ — »Химки" у одного из болельщиков случился приступ инсульта, но благодаря оперативно сработавшим службам, неравнодушным болельщикам и сотруднику «Балтики» Андрею Клименкову вовремя успели оказать медицинскую помощь и быстро госпитализировать ветерана.

Начальник контрольно распределительной службы Михаил Филатов подарил ветерану клубную карту категории VIP. Теперь Алексей Леонтьевич может бесплатно посещать все домашние матчи команды. А руководство клуба не оставило ветерана без фирменного шарфа, программок прошедших матчей и фруктов для поднятия настроения", — сообщает пресс-служба «Балтики».

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