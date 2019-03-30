«Балтика» на 93-й минуте вырвала победу у «Химок», «Мордовия» проиграла «Сочи»

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «Химки». Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Химок» Камран Алиев, отличившийся на 27-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Балтики» Владимир Дядюн. Победу калининградскому клубу принёс полузащитник Александр Саплинов, отправивший мяч в ворота соперника на 93-й минуте.

В другом матче 29-го тура ФНЛ «Мордовия» принимала «Сочи». Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник Ян Казаев в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий Максим Барсов увеличил преимущество «Сочи», реализовав пенальти. Оба гола гости забили после удаления защитника «Мордовии» Евгения Ятченко.