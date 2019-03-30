Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Эспаньол». 30 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Балтика» на 93-й минуте вырвала победу у «Химок», «Мордовия» проиграла «Сочи»

«Балтика» на 93-й минуте вырвала победу у «Химок», «Мордовия» проиграла «Сочи»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала «Химки». Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Химок» Камран Алиев, отличившийся на 27-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Балтики» Владимир Дядюн. Победу калининградскому клубу принёс полузащитник Александр Саплинов, отправивший мяч в ворота соперника на 93-й минуте.

В другом матче 29-го тура ФНЛ «Мордовия» принимала «Сочи». Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник Ян Казаев в начале второго тайма. Спустя пять минут нападающий Максим Барсов увеличил преимущество «Сочи», реализовав пенальти. Оба гола гости забили после удаления защитника «Мордовии» Евгения Ятченко.

ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
2 : 1
Химки
Химки
0:1 – Алиев – 27, 1:1 – Дядюн – 43, 2:1 – Саплинов – 90+3
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Мордовия
Саранск
0 : 2
Сочи
Сочи
0:1 – Казаев – 61, 0:2 – Барсов – 66 (пен)
Удаления: Ятченко, 57 – нет
Не секрет, что на «Мордовию» сгоняли людей. Но чтобы столько…
Сходили на матч ФНЛ и познакомились с Витьком.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент