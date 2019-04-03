Гвардиола — о походе Менди в ночной клуб: я не его отец

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о режиме защитника Бенжамена Менди. Французский футболист посетил ночной клуб в ночь на 31 марта. Видео отдыха игрока попали в Сеть.



«Мои футболисты достаточно взрослые, чтобы знать, что им нужно делать. Я не отец Менди. Конечно, я бы предпочёл, чтобы он отправился домой пораньше, но я не контролирую действия игроков в таких ситуациях. Не могу сказать, что разозлён поступком Менди, я довольно спокойный парень. Может показаться, что это не так, но я хорошо сплю. И да – он здоров», — цитирует Гвардиолу The Guardian.



В феврале восстанавливающийся после травмы колена Менди выложил в соцсетях видео из международного аэропорта Гонконга, в то время как он должен был проходить реабилитацию в Барселоне. Журналисты спросили об этом Гвардиолу, на что специалист ответил: «В Гонконге? Какого чёрта?! Не знаю, что и сказать. Ещё вчера он был в Барселоне. Гонконг? Нет, он не должен быть там».

Гвардиола: если Менди был травмирован два сезона, он может пропустить и третий