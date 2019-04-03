Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Адвокат: Мамаев готов к любому решению суда, но хочет побыстрее выйти к семье

Адвокат: Мамаев готов к любому решению суда, но хочет побыстрее выйти к семье
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о настрое его подопечного перед сегодняшним судебным заседанием.

«Настрой у нас боевой, как всегда – с верой в правосудие и с надеждой на справедливость. Ожидания от процесса? Я не буду гадать. Да, есть обычная практика, статистика, но у нас дело необычное. Просто дождёмся решения, надеюсь, что хоть в какой-то части, хотя бы в части меры пресечения, оно будет положительным для всех. Если их отпустят, то это будет нести благоприятные последствия и благотворно скажется на скорости судопроизводства.

Павел держится, морально готов к любому решению, которое вынесет суд. Он уже адаптировался, но хочет побыстрее выйти к семье. Конечно, когда всё только начиналось, мы предполагали, что всё будет происходить быстрее. Никто не рассчитывал, что процесс так затянется", — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата».

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент