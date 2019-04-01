Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.



«На предварительном слушании будет решаться вопрос о рассмотрении уголовного дела по существу. Судья определяет, есть ли для этого основания или нужно вернуть дело прокурору. Оно пройдёт в закрытом режиме. Мы можем подать ходатайства об исключении доказательств, возвращении дела прокурору, также будет решаться вопрос о дальнейшей мере пресечения. Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру. Безусловно, мы будем просить изменить меру пресечения, чтобы обвиняемые самостоятельно могли прибывать в суд, также это благоприятно скажется на скорости судопроизводства. Мы заявим все необходимые ходатайства, завтра обсудим нашу позицию с Павлом. Естественно, и Павел, и Александр будут присутствовать на закрытом заседании, на данный момент они находятся в статусе обвиняемых.



Что касается дат, когда дело в первый раз будет рассмотрено в суде по существу, то обычно заседание назначают через неделю-полторы после предварительного слушания, может быть, две недели», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Дело Кокорина и Мамаева идёт в суд. Конец истерии близок как никогда Все вот-вот закончится.