ЦСКА сейчас не готов предложить новый контракт Дзагоеву

Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА на данный момент не готово предложить новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву. Стороны вернутся к обсуждению вопроса ближе к лету, когда полузащитник восстановится после травмы крестообразных связок. При этом сам Дзагоев открыт для предложений других клубов.

Дзагоев получил травму в товарищеском матче с «Картахеной» (3:1). В одной из атак «армейцев» 28-летний футболист упал на газон и схватился за ногу. Его унесли с поля на носилках. Обследование выявило у Дзагоева повреждение передней крестообразной связки правого колена.

В нынешнем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА 11 матчей и отдал 1 результативную передачу. Футболист пропустил концовку осенней части чемпионата из-за ещё одной травмы.