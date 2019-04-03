Хавбек «МЮ» Эррера достиг соглашения о подписании контракта с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 29-летний хавбек, контракт которого с «красными дьяволами» истекает ближайшим летом, достиг договорённости по условиям личного соглашения с парижанами. О переходе испанца в стан чемпиона Франции по окончанию текущего сезона будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.

Эррера перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из «Атлетика». С того времени в составе манкунианского клуба он провёл 187 матчей, забил 20 мячей и сделал 27 результативных передач. Выступая на «Олд Траффорд», он выиграл четыре трофея — Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.