С 1 по 3 апреля в Ставрополе прошёл одиннадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы пятого сезона Национальной студенческой футбольной лиги, в котором приняли участие сборные Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь), Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва) и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.



Футболисты СПбГУПТД, до турнира с 0 очков замыкавшие турнирную таблицу, выиграли в Ставрополе все три матча и выбрались из зоны вылета. Обыграть с минимальным преимуществом УрФУ петербуржцам не помешали два нереализованных пенальти. Хозяев «дизайнеры» посадили на 8 желтых, а в заключительной встрече разгромили РЭУ, показав москвичам мастер-класс по игре в атаке. 6 забитых и ноль пропущенных — СПбГУПТД уверенно начинает весеннюю часть сезона.



Хозяева турнира футболисты СКФУ добавили в свою копилку 6 очков и также покинули зону вылета. В матче с РЭУ всё решил единственный гол в первом тайме, а вот над УрФУ была одержана волевая победа в самой концовке встречи. Уральцы, в свою очередь, обыграли РЭУ со счётом 4:2, ведя по ходу встречи 3:0. УрФУ покинул зону переходных матчей, а вот РЭУ опустился на последнее место в таблице.



Следующий турнир Премьер-группы НСФЛ пройдёт с 9 по 11 апреля в Калининграде, где встретятся команды БФУ (Калининград), КубГУ (Краснодар), ЮФУ (Ростов-на-Дону) и СГУ (Саратов).



Результаты матчей турнира:



УрФУ (Екатеринбург) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 0:1



СКФУ (Ставрополь) – РЭУ (Москва) — 1:0



РЭУ (Москва) – УрФУ (Екатеринбург) — 2:4



СКФУ (Ставрополь) – СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 0:1



СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – РЭУ (Москва) — 4:0



СКФУ (Ставрополь) – УрФУ (Екатеринбург) — 3:2

Сборная СПбГУПТД выиграла турнир НСФЛ в Ставрополе