Сулейманов назвал самый запоминающийся момент в карьере

Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, какой момент в своей карьере он может назвал пока что самым запоминающимся.



«Я выделю два гола. Первый гол за «Краснодар» и последний мяч, который забил «Валенсии». Он самый эмоциональный для меня. А первый гол — исторический.

Каким своим поступком или достижением горжусь? Я никаким своим поступком не горжусь. Я не такой человек, чтобы чем-то гордиться. Сожалею ли я о чём-то? Я думаю, что всё, что происходит в жизни, всё так и должно быть. По-другому быть не может. Всем управляет всевышний. Я придерживаюсь такого мнения.

Насколько я азартный? На самом деле я очень не люблю проигрывать, даже на тренировках. Если мы проигрываем на тренировках, я бываю недоволен. Мурад Олегович часто говорит мне: «Убери эмоции, успокойся», — цитирует хавбека пресс-служба РФС.