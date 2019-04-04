А. Федун: желающий купить «Спартак» должен быть готов заплатить около € 1 млрд

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун рассказал о стоимости клуба.

«Это правда, что стоимость «Спартака» в целом как клуба — с инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками и их зарплатами, правами на бренд — составляет € 1,1-1,2 млрд.

Да, с учётом стадиона, тот, кто хочет купить «Спартак», должен быть готов к расходам такого порядка. Но нужно иметь в виду, что любая продажа — это всегда торговля. То, что мы хотим, и то, сколько можно выручить, — иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…

Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда, — это факт. Однозначно», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».