С. Булатов сменит Пывина на посту главного тренера «Факела»

Как стало известно «Чемпионату», в клубе «Факел» произойдёт смена тренера. Вместо нынешнего наставника команды Игоря Пывина будет назначен Сергей Булатов.

Пывин возглавил тренерский штаб «Факела» перед началом текущего сезона. Однако по причине того, что он не имел тренерской лицензии, номинально главным тренером команды числился Сергей Волгин. В конце 2018 года он был зачислен в Академию тренерского мастерства, после чего получил право на официальную работу с командой.

Последним клубом Булатова был «Сахалин», из которого он ушёл в прошлом году. Ранее он также возглавлял брянское «Динамо», «Волгарь-Газпром», курский «Авангард» и московский «Арарат».

После 29 туров «Факел» идёт 16-м в турнирной таблице ФНЛ с 32 очками в активе.