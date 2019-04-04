Лебеденко: скоро мне 36, если это никого не испугает — продолжу карьеру

35-летний форвард «Факела» Игорь Лебеденко заявил о готовности продолжить игровую карьеру.

«По поводу возможного продления контракта. Часа три назад подошёл спортивный директор и спросил о контракте. Если это можно назвать переговорами, то ведутся. Но больше похоже, что это сделано для галочки. Наверное, у руководства пока нет понимания, какие задачи будут стоять у клуба в следующем сезоне. Что касается финансового вопроса, то клуб полностью выполняет свои обязательства.

Буду принимать решение по будущему ближе к концу сезона. Конкретных предложений пока нет. Я не молодею, к концу сезона мне будет уже 36. Если это никого не испугает, с удовольствием ещё поиграл бы — и в этой лиге, и в РПЛ», — сказал Лебеденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.