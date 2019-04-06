«Реал» — «Эйбар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Эйбар». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалес Фуэртесом. В роли его ассистентов выступят Сесар Гарсия Фернандес и Альфредо Родригес. Резервным арбитром встречи назначен Пабло Фернандес Перес.



Мадридский «Реал» набрал 57 очков в 30 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (39) — на 11-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 70 очков в 30 матчах. В тройку лидеров входит «Атлетико» (62).