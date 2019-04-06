Г. Невилл назвал лучшего игрока сезона в английской Премьер-лиге

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл уверен, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк должен стать игроком сезона в английской Премьер-лиге.



«Ван Дейк показал выдающуюся игру. Он тот игрок, который заставляет всю команду чувствовать себя в безопасности. Ван Дейк выполняет работу четырёх защитников. Думаю, Серхио Рамос и Рафаэль Варан были лучшими защитниками в мире в последнее время, но нет сомнений, что ван Дейк пополнит их ряды. Голландец может быть лидером команды, его работа в защите великолепна. Он пасует, как полузащитник. Ван Дейк на сто процентов игрок года. Не думаю, что кто-то может к нему приблизиться», — приводит слова Невилла Sky Sports.



Ван Дейк выступает в «Ливерпуле» с января 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний голландский защитник принял участие в 33 матчах в АПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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