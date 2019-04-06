«Анжи» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Анжи» и московского «Динамо» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 6 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Ахъядов, Иванченко, Понсе.



Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Гайдаров, Закиров, Маркелов, Долгов, Агаларов.



«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.



Запасные: Лещук, Хольмен, Темников, Грулёв, Липовой, Соу, Рауш.

«Анжи» набрал 18 очков в 21 матче и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте.