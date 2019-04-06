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«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии
Футбол / Англия

В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Энтони Тэйлор, которому ассистировали Гари Бесвик и Адан Нанн.

Единственный гол был забит уже на 4-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий «горожан» Габриэл Жезус, которому ассистировал полузащитник Кевин де Брёйне.

Благодаря победе «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Уотфорд» — «Вулверхэмптон», которые сыграют 7 апреля.

Ранее «Манчестер Сити» пять раз становился победителем турнира. В последний раз трофей покорился клубу в сезоне-2010/11. Напомним, в этом сезоне клуб из Манчестера уже выиграл Кубок Лиги.

Кубок Англии. 1/2 финала
06 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 – Жезус – 4
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