Гол на 94-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с аутсайдером Лиги 1

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Генгам» принимал «Монако». Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал защитник «Генгама» Феликс Эбоа Эбоа, отправивший мяч в ворота «Монако» на 23-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Педру Ребошу. Гости сравняли счёт на 94-й минуте — отличился нападающий Стеван Йоветич.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле всю игру.
«Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Леонарду Жардима 31 очко. «Генгам» (23) — на последнем, 20-м месте.
Статистику игроков французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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