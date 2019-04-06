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Гол на 94-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с аутсайдером Лиги 1

Гол на 94-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с аутсайдером Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Генгам» принимал «Монако». Встреча прошла в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал защитник «Генгама» Феликс Эбоа Эбоа, отправивший мяч в ворота «Монако» на 23-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Педру Ребошу. Гости сравняли счёт на 94-й минуте — отличился нападающий Стеван Йоветич.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле всю игру.

«Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Леонарду Жардима 31 очко. «Генгам» (23) — на последнем, 20-м месте.

Статистику игроков французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 31-й тур
06 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Генгам
Генгам
1 : 1
Монако
Монако
1:0 – Эбоа Эбоа – 23, 1:1 – Йоветич – 90+4
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