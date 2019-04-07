Убойный дальний удар Понсе и удаление Теттеха — в обзоре матча «Анжи» — «Динамо»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 1:1.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий махачкалинской команды Андрес Понсе, забив с подачи голкипера Юрия Дюпина. Ответный гол был забил на 73-й минуте — его автор защитник «Динамо» Тони Шуньич, а результативную передачу на свой счёт записал полузащитник Артур Юсупов. Таким образом, «Анжи» и «Динамо» продлили безвыигрышные серии в чемпионате России до 4 матчей.

«Анжи» набрал 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (24) — на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 44 очка в 21 матче.

Видеообзор игры «Анжи» — «Динамо» можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.

