«Чертаново» и «Луч» поделили очки в матче ФНЛ

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Чертаново». Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 0:0.

На 39-й минуте нападающий «Чертаново» Николай Прудников мог вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовал пенальти.

Серия «Луча» без побед в ФНЛ достигла семи матчей (четыре ничьи и три поражения). «Чертаново» потеряло очки в четвёртый раз в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Игоря Осинькина одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Чертаново», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» (38) — 13-е.

В 31-м туре «Чертаново» на своём поле сыграет с «Томью», а «Луч» в гостях встретится с «Сибирью». Оба матча состоятся 13 апреля.