Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Чертаново» и «Луч» поделили очки в матче ФНЛ

«Чертаново» и «Луч» поделили очки в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «Чертаново». Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 0:0.

На 39-й минуте нападающий «Чертаново» Николай Прудников мог вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовал пенальти.

Серия «Луча» без побед в ФНЛ достигла семи матчей (четыре ничьи и три поражения). «Чертаново» потеряло очки в четвёртый раз в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Игоря Осинькина одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Чертаново», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» (38) — 13-е.

В 31-м туре «Чертаново» на своём поле сыграет с «Томью», а «Луч» в гостях встретится с «Сибирью». Оба матча состоятся 13 апреля.

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 08:00 МСК
Луч
Владивосток
0 : 0
Чертаново
Москва
Стадион 18+. В Воронеже у подростков переписывают паспорта
Город пока не определился, нужен ли ему футбол.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент