Ковач: впечатлён тем футболом, что показывала «Бавария» в матче с «Боруссией»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

«Я считаю, что мы показывали классную игру на протяжении всех 90 минут. Особенно в первом тайме мы были сенсационны по всем параметрам. Я впечатлён тем футболом, что мы показывали. Это меня очень радует, и я хотел бы поздравить команду с победой и хорошей игрой. Счёт на табло заслуженный. Впереди ещё шесть матчей, и все видели, как всё может быстро поменяться. Как нам, так и «Боруссии» предстоит провести ещё несколько очень, очень сложных матчей. Поэтому не стоит говорить, что всё уже решено», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

«Бавария», набрав 64 очка, возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии, «Боруссия» (63) опустилась на второе место.