Клопп: мог бы написать книгу из 500 страниц про Хендерсона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника мерсисайдцев Джордана Хендерсона.



«На мой взгляд, Хендерсон блестящий игрок. Он заслуживает всяческих похвал, но не часто их получает. Если бы мне пришлось написать книгу о Хендесоне, то она бы состояла из 500 страниц.



Заменить Стивена Джеррарда — самая сложная работа за последние 500 лет в футболе. В сознании людей закрепилось, что никто не может исполнить его работу так, как он. Хендесон справляется с эти чрезвычайно хорошо. Он может собой гордиться», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль», набрав 82 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» (80) занимает второе место, при этом у «горожан» есть одна встреча в запасе.