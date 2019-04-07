Ловчев: «Спартак» на блюдечке принёс победу ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

«До игры мне казалось, что за „Спартак“ — опыт. У ЦСКА пока молодая команда, в прошлом туре они упустили победу над „Уфой“, когда надо было спокойно удержать победный счёт. И даже по первому тайму в субботу было видно, что у „Спартака“ атака сильнее. Но…



Но опытные игроки, на которых я делал ставку, не забивали голы, хотя имели отличные возможности. Многое решали вратари — об этом я тоже говорил перед игрой. И если Акинфеев был надёжен, то Селихов навалил, когда забивался первый гол. Да, Жиго виноват. Но и Селихов — тоже. У него и в предыдущей игре с „Ахматом“ был косяк.



У „Спартака“ игрок выходит один на один — и не может перебросить вратаря. Другой — как следует пробить. Что же они творят?! Вот недавно я хвалил Айртона, но вы видели, как он действовал в этот раз… Защитники „Спартака“ стоят перед вратарем пустые (в смысле — никого не держат). И головы у них пустые!

Слушайте, неужели им никто не говорит на разборах, что надо обязательно действовать по игроку соперника?



ЦСКА был, как всегда, старателен. Ребята — молодцы! Но „Спартак“ не забивает после таких моментов… Это просто невозможно. Я в свои 70 лет, окажись у ворот, забил бы. Просто потому что ноги помнят. А Зе Луиш действует вот так. И это ведь не первый матч, где он не забивает из отличных позиций.



Тренер „Спартака“, возглавив команду, сказал, что через четыре месяца у команды будет спартаковский футбол. Вот с этими игроками? Недавно встретился на записи одной передачи с Мирославом Ромащенко, стали говорить о „Спартаке“. Он вспоминал, как пришёл „из другого футбола“ к Романцеву и перестроился. Говорит: „Серафимыч, разве с этими игроками в “Спартаке» можно поставить спартаковский футбол?" Наконец-то я услышал верную оценку: подстраиваться в этом «Спартаке» некому и не к кому.



Защита «Спартака» — это мрак, который опустился на команду в этом матче. А он спускается, как правило, часто. Теперь ещё и на вратаря. Меняются тренеры, но даже с итальянцем, который вроде как по защите дока, ничего не получилось.



Видно, что команда нервозна. История с Глушаковым жива и на всех сказывается. Всё разрушено. И тут надо спросить с тех, кто руководит этим всем. Не с Федуна — он спонсирует клуб, он утолил жажду чемпионством. Я о тех, кто осуществляет оперативное руководство.



ЦСКА — с победой! Армейские болельщики могут на меня обижаться, но её «Спартак» им принёс на блюдечке", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.