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«Уотфорд» победил «Вулверхэмптон» в 1/2 финала Кубка Англии, отыгравшись с 0:2

«Уотфорд» победил «Вулверхэмптон» в 1/2 финала Кубка Англии, отыгравшись с 0:2
Футбол / Англия

В матче 1/2 финала Кубка Англии «Уотфорд» победил «Вулверхэмптон» со счётом 3:2 и завоевал путёвку в финал. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, которому ассистировали Саймон Беннетт и Андре Марринер.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал Мэтт Доэрти, которому ассистировал Диогу Жота. В середине второго тайма преимущество «волков» увеличил Рауль Хименес. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Доэрти. В конце матча «Уотфорду» удалось сначала сократить разрыв в счёте благодаря голу Жерара Деулофеу, а в компенсированное время равновесие восстановил Трой Дини, реализовавший пенальти. В овертайме победу «шершням» принёс Деулофеу.

В финале «Уотфорд» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 18 мая.

Ранее «Манчестер Сити» пять раз становился обладателем Кубка Англии. Лучшим результатом в истории «Уотфорда» является выход в финал в сезоне-1983/84.

Кубок Англии. 1/2 финала
07 апреля 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
3 : 2
ДВ
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 – Доэрти – 36, 0:2 – Хименес – 62, 1:2 – Деулофеу – 79, 2:2 – Дини – 90+4 (пен), 3:2 – Деулофеу – 104
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