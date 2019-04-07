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«Интер» не смог обыграть «Аталанту», «Лацио» избежал поражения от «Сассуоло»

«Интер» не смог обыграть «Аталанту», «Лацио» избежал поражения от «Сассуоло»
Футбол / Италия

В рамках 31-го тура итальянской Серии А состоялись два матча. «Интер» принимал «Аталанту», а «Лацио» — «Сассуоло». Обе встречи завершились с неожиданным результатом.

«Интер» за 90 минут игры на «Джузеппе Меацца» так и не смог распечатать ворота Пьерлуиджи Голлини. В параллельном поединке было забито четыре мяча. Счёт в матче открыл Чиро Иммобиле на 53-й минуте. Гости ответили двумя результативными ударами в исполнении Рожерио и Доменико Берарди. Уйти от поражения хозяева смогли на 90+6-й минуте. Автором гола стал Сенад Лулич. Результативную передачу на свой счёт записал Иммобиле.

После отчётного тура «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 57 очками в активе. «Аталанта» идёт 5-й (52 очка), «Лацио» — 7-м (50), «Сассуоло» — 11-м (36).

Италия - Серия А. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Интер М
Милан
0 : 0
Аталанта
Бергамо
Италия - Серия А. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Лацио
Рим
2 : 2
Сассуоло
Сассуоло
1:0 – Иммобиле – 53 (пен), 1:1 – Рожерио – 57, 1:2 – Берарди – 89, 2:2 – Лулич – 90+5
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