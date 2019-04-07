«Кальяри» обыграл СПАЛ, «Удинезе» в меньшинстве удержал победу в игре с «Эмполи»

В рамках 31-го тура итальянской Серии А состоялись два матча. «Кальяри» принимал СПАЛ, а «Удинезе» — «Эмполи». В обеих играх победа осталась за хозяевами.

В Кальяри счёт был открыт уже на 3-й минуте. Автором гола стал полузащитник хозяев Паоло Фараго. Гостям удалось отыграться спустя 15 минут. Гол на свой счёт записал форвард Мирко Антенуччи. Победу «Кальяри» принёс результативный удар нападающего Леонардо Паволетти на 60-й минуте.

В Удине хозяева дважды уступали в счёте, но сумели завоевать три очка. В составе победителей дублем отметился Родриго де Пауль, ещё один мяч забил Роландо Мандрагора. У гостей отличились Франческо Капуто и Раде Крунич. Матч хозяева заканчивали в меньшинстве — на 63-й минуте с поля был удалён Марвин Зегелар.