Мещеряков: профессионализм судьи матча с «Зенитом» был ниже, чем у игроков

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с «Зенитом», который завершился со счётом 1:1.

«Думаю, что матч, особенно второй тайм, всем понравился. Был нерв, драматургия. Приличная, живая игра. На мой взгляд, несколько не попадал в игру судья, его профессионализм был ниже, чем у вышедших на поле игроков, но это пусть остаётся на его совести, а эксперты пусть оценивают его судейство. Не хочу останавливаться на претензиях к судье.



Была ли игра ничейной? Ну, мы были чуть сильнее во втором тайме, но счёт на табло. С учётом того, какой впереди календарь, я бы не стал говорить, кому она на руку. Когда свисток предпоследнего-последнего матча прозвучит, все окончательно расставятся, тогда можно будет что-то отсчитывать. Между командами считаные игры, и каждый тур может внести кардинальные изменения.



Игра Кварацхелии? Как и любому молодому игроку, есть над чем работать. У нас не он один молодой в команде, есть и другие, которым точно нужно работать, чтобы составлять конкуренцию игрокам основного состава и выходить на поле», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.