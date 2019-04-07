Кикнадзе: в матче с «Зенитом» не хватило тех же качеств, что и в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с «Зенитом», который завершился со счётом 1:1.

«В игре с «Зенитом» «Локомотив» и потерял очки, и приобрёл. Были надежды на большее, но молодцы, что сумели собраться и сравнять счёт. Одно очко – это не три, но и не ноль. «Зенит» — серьёзный соперник, в матче с которым нам не хватило тех же качеств, что и в Лиге чемпионов: скорости, технического исполнения. Но это дело наживное.



Мы боремся и идём дальше. Задачу быть в пятёрке по итогам сезона никто не отменял. Мы идём от матча к матчу с надеждой на то, что в конечном итоге мы сумеем. Напоминаю, что в прошлом году этот рецепт нам помог. Надеюсь, и в этом году сработает», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.