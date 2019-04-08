Газизов: победа в матче с «Ростовом» была нужна «Уфе» как воздух

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

«Рад, что мы смогли прервать неудачную серию и одержали победу над соперником, у которого никогда ранее не выигрывали. Эта победа была нужна нам как воздух, для нас каждое очко на вес золота. Значит, мы находимся на правильном пути.

Игру оценивать не хочется, главное, что набрали три очка. Было тревожно, где-то что-то не получалось, но важнее на данный момент победы. На игру пришли 10 200 болельщиков, они помогли нам добиться победы, большое спасибо зрителям», — приводит слова Газизова «Р-Спорт».

«Уфа» прервали серию без побед в чемпионате России, которая состояла из семи матчей (четыре поражения, три ничьи). «Ростов» потерпел первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Валерия Карпина одержала две победы и два раза сыграла вничью.

«Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице российского первенства, «Уфа» (20) — на 14-м.