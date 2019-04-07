Евсеев обыграл Карпина и вытащил «Уфу» из зоны вылета

«Уфа» неделю целенаправленно готовилась к «Ростову», тогда как её сопернику пришлось отвлекаться – и тратить силы – на кубковый матч с «Локомотивом». Результаты этой работы мы смогли оценить уже в первом тайме.

Хозяева трезво оценили свои силы и не стали «с шашками наголо» бежать вперёд. Дончане и сами любят поиграть вторым номером, половить соперника на контратаках, а тут вынуждены были заниматься не свойственным себе позиционным наступлением. Подопечные Карпина больше противника владели мячом (61% времени до перерыва), но извлечь выгоду из территориального преимущества не сумели. Парни Вадима Евсеева даже чаще южан угрожали воротам.

Один из семи уфимских ударов в первом тайме оказался результативным. Голевую атаку аутсайдера нечаянно начал Песьяков. После его выноса Йокич перехватил мяч, а Игбун, крутанув по дороге Сигурдссона, завершил собственный рейд ударом в ближний угол. Вроде бы не самым сложным, но ростовский кипер с ним не справился. «Вратарский» гол, как ни крути.



Минутой ранее «Ростов» подстерегла другая неприятность, кадрового свойства: повреждение колена не позволило продолжить игру Ивелину Попову, и Карпину пришлось более чем за час до конца игры проводить вынужденную замену. Вместо болгарина вышел Зайнутдинов.

Болельщицы «Уфы» — Новосельцеву: Ваня, верни носки

За четверть часа до финального свистка эффектный двойной сейв совершил Беленов: переиграть вратаря «Уфы» не смог ни Норманн, ни Чернов. Во многом благодаря Александру хозяева поля сохранили минимальный результат до финального свистка и оформили ещё одну сенсацию. Не такую громкую, как выездной «камбэк» против ЦСКА, но тоже заметную и чрезвычайно важную для клуба.

Набрав четыре очка за пару туров, «Уфа» покинула зону «прямого вылета», столкнув на предпоследнее место безденежный «Анжи». Замена Кириченко на Евсеева оказалась удачной и, похоже, своевременной.