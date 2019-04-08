Кондогбиа перенёс операцию и может пропустить остаток сезона

Полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа выбыл из строя на долгий срок, сообщает Marca.



Накануне, 7 апреля, 26-летний футболист перенёс операцию на левом бедре, которое повредил днём ранее в матче 31-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:2). Официально о сроках восстановления хавбека пока не сообщается, однако, по словам издания, оно может занять несколько месяцев, что ставит под сомнение его возвращение в строй в нынешнем сезоне.



«Валенсия» в настоящее время ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов и после 31 тура занимает шестое место в турнирной таблице Примеры с 46 очками в активе, отставая от четвёртой строчки на четыре очка. Также «летучим мышам» предстоит сыграть с «Вильярреалом» в 1/4 финала Лиги Европы и встретиться с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

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