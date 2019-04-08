Федун: сколько «Спартак» заплатил за Рошу? Смотря как считать

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал, сколько его клуб заплатил за трансфер бразильского нападающего Педро Роши из «Гремио». Ранее бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера заявил, что он одобрил покупку Роши за € 8 млн. По словам Карреры, Федун ему позднее сообщил, что «Спартак» заплатил за форарда в два раза больше.



«Сколько заплатили за Рошу? Смотря как считать. Помимо компенсации клубу были ещё и выплаты самому Роше — подъёмные. Была его зарплата. Есть так называемый фулл-прайс, который включает в себя всё: подъёмные, компенсацию, солидарность, выплаты агентам и зарплату игрока.



Договор с «Крузейро» заключён с правом выкупа, но не обязательного. Надеюсь, мы его продадим. Посмотрим, что будет. Всё зависит от самого Роши. Тот же Витиньо не сразу заиграл, но потом пошло… А Педро моложе», — цитирует Федуна Sport24.

Каррера: Федун сказал, что «Спартак» отдал за Рошу не € 8 млн, а вдвое больше