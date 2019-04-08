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«Челси» обыграл «Вест Хэм» и вышел на третье место в АПЛ

«Челси» обыграл «Вест Хэм» и вышел на третье место в АПЛ
Футбол / Англия

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Челси» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Крис Кавана, ассистировали Дэниел Кук и Константин Хатцидакис.

Счёт был открыт на 24-й минуте. Автором гола стал полузащитник «аристократов» Эден Азар. Результативной передачей в этом эпизоде отметился хавбек Рубен Лофтус-Чик. В компенсированное время Азар увеличил преимущество хозяев с передачи Росса Баркли, оформив дубль.

«Челси», набрав 66 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Вест Хэм Юнайтед» (42) остался на 11-м месте.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 14 апреля. «Вест Хэм Юнайтед» предстоит гостевая игра с «Манчестер Юнайтед», которая пройдёт 13 апреля.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
08 апреля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 – Азар – 24, 2:0 – Азар – 90
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