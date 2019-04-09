Иньеста не включил «Манчестер Сити» в тройку фаворитов Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», назвал главных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Среди трёх претендентов на трофей, которых перечислил испанец, не оказалось «Манчестер Сити».



«Определить фаворитов непросто, одна неудачная игра может стоить участия в турнире. Сейчас мне кажется, что к победе в Лиге чемпионов близки «Барселона», «Ливерпуль» и «Ювентус». В розыгрыше участвуют и другие команды – такие как «Порту». У них есть свои преимущества, и они не могут позволить себе ошибаться», — приводит слова Иньесты Marca.



Сегодня, 9 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» и «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити». Обе встречи начнутся в 22:00 мск. С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Иньеста: «Реал» предпочёл бы чаще выигрывать чемпионат, «Барселона» — ЛЧ