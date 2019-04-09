Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которая находилась с игроками в кафе, призналась, что не помнит, целовалась ли с форвардом в день драки.
«К Кокорину-старшему вы испытывали влечение?» — спросил свидетеля прокурор.
«Я не понимаю», — ответила девушка.
«Вы целовались?» — добавил прокурор. После паузы свидетель ответил утвердительно.
«А на колени опускались?» — продолжил спрашивать прокурор.
«Положила голову», — ответил свидетель.
«Поступательные движения совершали головой?» — спросил свидетеля прокурор.
«А какое отношение к делу это всё имеет?» — вмешался адвокат. Мамаев поддержал вопрос адвоката.
«Ничего такого я не делала. Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю. Целовались ли с Кокориным — не помню», — ответил свидетель.
Свидетель: я лесбиянка. Целовалась ли с Кокориным — не помню