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Свидетель: я лесбиянка. Целовалась ли с Кокориным — не помню

Свидетель: я лесбиянка. Целовалась ли с Кокориным — не помню
Футбол / РПЛ

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которая находилась с игроками в кафе, призналась, что не помнит, целовалась ли с форвардом в день драки.

«К Кокорину-старшему вы испытывали влечение?» — спросил свидетеля прокурор.

«Я не понимаю», — ответила девушка.

«Вы целовались?» — добавил прокурор. После паузы свидетель ответил утвердительно.

«А на колени опускались?» — продолжил спрашивать прокурор.

«Положила голову», — ответил свидетель.

«Поступательные движения совершали головой?» — спросил свидетеля прокурор.

«А какое отношение к делу это всё имеет?» — вмешался адвокат. Мамаев поддержал вопрос адвоката.

«Ничего такого я не делала. Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю. Целовались ли с Кокориным — не помню», — ответил свидетель.

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