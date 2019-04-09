Свидетель: я лесбиянка. Целовалась ли с Кокориным — не помню

Екатерина Бобкова, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которая находилась с игроками в кафе, призналась, что не помнит, целовалась ли с форвардом в день драки.



«К Кокорину-старшему вы испытывали влечение?» — спросил свидетеля прокурор.



«Я не понимаю», — ответила девушка.



«Вы целовались?» — добавил прокурор. После паузы свидетель ответил утвердительно.



«А на колени опускались?» — продолжил спрашивать прокурор.



«Положила голову», — ответил свидетель.



«Поступательные движения совершали головой?» — спросил свидетеля прокурор.



«А какое отношение к делу это всё имеет?» — вмешался адвокат. Мамаев поддержал вопрос адвоката.



«Ничего такого я не делала. Я лесбиянка, к мужчинам влечения не испытываю. Целовались ли с Кокориным — не помню», — ответил свидетель.

Суд над Кокориным и Мамаевым. «Был бы Паша один, думаю, убил бы его»! LIVE Все подробности.