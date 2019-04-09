Пике: в «Манчестер Юнайтед» я вырос и стал мужчиной

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».



«Запомнил Сульшера как превосходного одноклубника, когда сам играл здесь. Я был молод, а он был одним из опытных игроков. Безусловно, он помог мне адаптироваться в клубе, в городе. Играть с ним было очень приятно. Я рад, что у него получается в «Манчестер Юнайтед». При нём команда выиграла много матчей и вообще играет намного лучше. Завтра будет сложно, но мы надеемся победить.



Постараемся держать мяч, а соперник будет действовать на контратаках. У «МЮ» есть быстрые футболисты — Рашфорд, Лукаку. Это английская команда. Её игроки высоки и мощны. Будет важно установить контроль над мячом, чтобы не пропустить. Для меня это будет особый матч. Здесь я вырос и стал мужчиной, многому научился. Не только на поле, но и вообще в жизни. Я находился здесь с 17 лет до 21 года и обрёл много опыта, который нужен, чтобы стать профессиональным футболистом. Были хорошие моменты, были и плохие. Я жил один, а так ты многому учишься. Я вернулся в Каталонию совсем иным человеком.



Мы давления не чувствуем. Мы в таком состоянии пребываем уже долгое время. Многие в нашей раздевалке выигрывали Лигу чемпионов более одного раза. Давление, скорее, испытываешь, если не выигрывал трофей лет 15. История такова, какова она есть. «Реал» в последние сезоны постоянно побеждал в турнире. Мы тоже выигрывали Лигу чемпионов и чемпионаты. Такими сравнениями занимается пресса. Я считаю, мы можем быть довольны тем, чего добились, но при этом хотим выиграть больше.

Я видел запись матча «Манчестер Юнайтед» с «ПСЖ». Это хороший урок. Никогда нельзя сбрасывать манкунианцев со счетов. Надо завершить начатое. У «Юнайтед» много сильных, молодых футболистов. Пенальти в концовке ответного матча — яркий пример того, что может случиться. Мы все знаем, насколько опасен «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Пике официальный сайт УЕФА.