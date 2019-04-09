«Шахтёр» презентовал новый клубный самолёт

В международном аэропорту Борисполь состоялась презентация нового клубного самолёта «Шахтёра», сообщается на официальном сайте донецкой команды.



«Шахтёр» вместе с авиакомпанией SkyUp Airlines презентовали брендированный Boeing 737-700 NG. самолёт окрашен в клубные цвета донецкой команды — оранжевый и чёрный. Напомним, сотрудничество «Шахтёра» с авиакомпанией началось летом 2018 года.



«Эмоции переполняют! Сегодня в истории нашего клуба очень символичный день, потому что впервые главная команда будет иметь возможность летать на брендированном самолете. Существуют единицы топовых европейских футбольных клубов, которые имеют такую возможность. Хочу сказать, что это не просто самолет, это демонстрация наших совместных амбиций, – вместе с компанией SkyUp мы хотим быть первыми не только на земле, но и в воздухе. Уверен, этот самолет станет визитной карточкой нашего клуба, болельщики будут гордиться им, будут с удовольствием на нем летать», — отметил генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин.