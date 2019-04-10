Симонян: российские футболисты уступают зарубежным в уровне подготовленности

Вчера, 9 апреля, в Доме футбола состоялось заседание технического комитета РФС, на котором тренеры сборных команд России отчитались о проделанной работе с начала 2019 года.



В заседании под председательством первого вице-президента РФС Никиты Симоняна приняли участие члены комитета, главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов, его помощники Мирослав Ромащенко и Владимир Паников, наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов, старшие тренеры юношеских сборных России (игроки 2000, 2001 и 2002 годов рождения) Андрей Гордеев, Александр Кержаков и Дмитрий Хомуха соответственно, а также главный тренер женской сборной России Елена Фомина.

«Сегодня на заседании технического комитета мы заслушали выступление тренеров сборных команд России, включая наставника национальной дружины Станислава Черчесова. Тренеры выразили озабоченность тем, что на настоящий момент наши футболисты уступают зарубежным в уровне функциональной подготовленности, в чём раньше их всегда превосходили. Специалистам требуется больше времени на подготовку сборных команд, чтобы достойно выступать на международной арене. Пока мы все, сборные и клубы, не будем плыть в одной лодке, мы не добьёмся успеха. Лицом же отечественного футбола прежде всего являются национальные сборные», — цитирует Симоняна пресс-служба РФС.