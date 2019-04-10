Кокорин: как нога? Жить буду, надеюсь

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее сообщалось, что форвард испытывает проблемы с коленом.



«Как нога? Жить буду, надеюсь», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Напомним, перед арестом в октябре прошлого года Кокорин прошёл длительный курс восстановления от травмы крестообразных связок колена, из-за которой не смог помочь сборной России на чемпионате мира.



Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

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