Тен Хаг: «Аякс» доминировал большую часть матча

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором команда из Нидерландов дома сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).

«Известно, что счёт 1:1 является не тем результатом, на который рассчитываешь в домашнем матче, но это всё ещё хороший результат. В прошлый раз мы проиграли дома 1:2, но затем победили «Реал». Ещё всё возможно. Мы доминировали большую часть матча, были спокойны при владении мячом и имели несколько отличных моментов, чтобы забить.

«Ювентус» быстро убегает в контратаки, поэтому каждая ошибка приводила к опасным ситуациям у нашей штрафной. Именно так возник первый гол. В перерыве я сказал, чтобы они продолжали идти вперёд, оказывали давление и заставляли соперника ошибаться», — цитирует тренера Football Italia.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.