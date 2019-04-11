Де Йонг: если мы сыграем как в Мадриде, у «Аякса» будет большой шанс на победу

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился своими впечатлениями от матча с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:1.



«Нас расстроил гол прямо перед перерывом. Но второй тайм мы начали очень мощно и сравняли счет. Счёт 1:1 – это не так уж плохо. У нас есть хорошие шансы в ответной игре. Жаль, что Тальяфико пропустит ответные матч, но у нас в запасе есть хорошие футболисты, которые могут проявить себя. Если мы сыграем также, как в Мадриде, очень смело, тогда у нас будет большой шанс на победу. До сих пор мы удачно выступали в Лиге чемпионов. И ещё не закончили», – цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Аякс» состоится 16 апреля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине