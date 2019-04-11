Пике подарил футболку ребёнку после матча «МЮ» — «Барселона»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подарил футболку юному болельщику после окончания первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0), который состоялся на стадионе «Олд Траффорд».

Пике был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА. Уходя со стадиона, он подошёл к трибунам и подарил футболку ребёнку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны».

32-летний Пике является воспитанником «Барселоны». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 5,25 млн. Всего за английский клуб защитник провёл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В 2008 году Пике вернулся в «Барселону». Сумма трансфера составила € 5 млн. В составе каталонского клуба он принял участие в 489 матчах, в которых стал автором 45 забитых мячей, а также отдал 12 голевых передач.