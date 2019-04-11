«Манчестер Юнайтед» интересуется Гейе в качестве возможной замены Эррере

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к сенегальскому полузащитнику «Эвертона» Идриссе Гейе, сообщает Evening Standard.

По данным источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. В составе «МЮ» Гейе может заменить полузащитника Андера Эрреру, чей контракт истекает летом, и он, скорее всего, перейдёт в «ПСЖ».

Напомним, что в зимнее трансферное окно «ПСЖ» предлагал за Гейе € 30 млн, но получил отказ.

29-летний Гейе перешёл в «Эвертон» летом 2016 года из «Астон Виллы». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.