Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как будет проходить реформирование детско-юношеского футбола.

«Второе решение, касаемое реорганизации молодёжного футбола. U21 превращается в U20, это произойдёт через сезон. В следующем сезоне в нём будут принимать участие все те же 16 команд, которые входят в Премьер-Лигу, в дальнейшем список участников увеличится до 18-20 команд. Кто имеет наивысший рейтинг, тот и будет принимать участие в этих соревнованиях.

Также, вполне вероятно, будет введено требование обязательного участия молодых игроков в ФНЛ и ПФЛ, чтобы они получали практику и выходили на поле. Завершая тему детско-юношеского футбола, сегодня мы приняли решение о формировании нового состава комитета детско-юношеского футбола. Сергей Николаевич Галицкий принял предложение возглавить его. Члены исполкома проголосовали за нового руководителя детско-юношеского комитета РФС», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.