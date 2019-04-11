Дюков объявил о создании юношеской футбольной лиги U17

Президент РФС Александр Дюков рассказал о создании в России юношеской футбольной лиги для игроков не старше 17 лет.



«Все мы долгие годы говорим, что нам нужно построить пирамиду детско-юношеского футбола, пока её нет. Есть большое количество школ, их более 200, они функционируют самостоятельно: свои методики, тренеры, которые не всегда соответствуют уровню. Эти школы часто остаются вне зоны селекции профессиональных академий и клубов. Нет второго уровня элементов, которые являлись бы связующим звеном между школами и академиями элитного уровня. Очень важная задача, которую они должны выполнять – селекция и мониторинг. Ни один талантливый футболист не должен оставаться без внимания, информация о всех должна собираться в одном месте. Если говорить о регионах, то это центры профессиональной подготовки.



Второй момент — принято решение о создании постоянного чемпионата страны для школ и академий. Сейчас есть только первенство России, которое проходит в течение 10 дней с определенным количеством матчей. Есть первенство города, есть молодежное первенство. Количество игр с равными соперниками в году не всегда такое большое, его недостаточно для того, чтобы прогрессировать. Для 16 и 17-летних ребят нужен турнир, где они могли бы получать распределенную на весь год соревновательную практику высокого уровня. Появление чемпионата России (подобного тому, что проводится для профессиональных клубов) позволит ребятам её получить.



Наша задача — сделать так, чтобы на протяжении года каждый паренёк от 17 до 21 года мог получать стабильную игровую практику. Мы приняли решение о создании юношеской футбольной лиги U17, которая будет проводиться в круговом формате на протяжении всего года. В ней будет участвовать 12 команд с самым высоким рейтингом среди академий, в список войдут клубы Премьер-Лиги, но ещё и те, кто не представлен в профессиональном футболе», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Федун, Галицкий, Гинер и Дюков прибыли на заседание исполкома РФС