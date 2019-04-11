Моуринью: «Аякс» способен претендовать на победу в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах «Аякса» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Есть команды, которые всегда чувствуют определённую ответственность, особенно если у них богатая история. «Барселона», «Бавария», все английские коллективы участвуют в Лиге чемпионов ради титула. Про «Аякс» никто так не думает. Тем не менее голландцы способны на него претендовать. Они играли с «Ювентусом» без страха и без давления, желая показать всё, на что они способны. Два года назад я сам ощутил это. Тогда нам казалось, что они несколько наивны. Но стоит отметить, что с тех пор игроки «Аякса» улучшили свои показатели. В команде есть несколько футболистов, уровень которых действительно вырос», — цитирует португальца «RT на русском».

Моуринью рассказал, что его поразило в матче «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»