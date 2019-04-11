ГУ МВД по г. Москве обнародовало информацию по конфликту с участием Гулиева

ГУ МВД России по г. Москве опубликовало информацию по дорожному конфликту с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.
«10 апреля около 10:30 в полицию поступило сообщение о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице.
Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ», — сказано в сообщении ГУ МВД России по г. Москве.
Напомним, в результате дорожного конфликта Гулиев избил гражданина США. У американца был диагностирован перелом костей носа.
Появилось видео избиения Гулиевым гражданина США