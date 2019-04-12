Харгривз: такая «Барселона» никого не пугает

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз, комментируя исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными дьяволами» и «Барселоной» (0:1), заявил, что нынешняя команда каталонского клуба не вселяет страх в своих соперников.

«В чемпионате Испании „Барселона“ чувствует себя комфортно, но с такой игрой в Европе она никого не пугает. Посмотрите на Бускетса: я никогда не видел, чтобы он был вынужден отдавать столько передач назад», — приводит слова Харгривза El Mundo Deportivo.

Отметим, что «Барселона» является единственной командой, которая ещё не проигрывала в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На счету команды Эрнесто Вальверде 6 побед и 3 ничьих в 9 играх турнира.

Ответный матч между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 апреля.