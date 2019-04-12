Антон Миранчук: брат мог бы играть в «Атлетико», победит в ЛЧ через пять лет

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, в каком европейском клубе мог бы заиграть его брат Алексей.

«Представляю его в испанском чемпионате. «Барселона» — это, конечно, предел мечтаний. Но в «Атлетико» точно смог бы.

В каком году брат выиграет Лигу чемпионов? Через лет пять. Ему будет 28, уже опытный. Возможно, в это время будет играть в Европе, будет больше шансов сделать это», — цитирует Антона Миранчука Sport24.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 22 туров. От лидирующего «Зенита» команда Юрия Сёмина отстаёт на шесть баллов.

В 20 матчах РПЛ на счету Антона Миранчука 8 голов и результативная передача. У Алексея 2 гола и 3 результативных паса.