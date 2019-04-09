Тарасов и Миранчуки анонсировали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки, а также Дмитрий Тарасов разместили в своих «инстаграмах» видеоролик Игоря Шумилина, который является автором петиции в поддержку хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол — это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники. У наших российских игроков сейчас трудное время, и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и не вступаться за футболистов «Зенита». Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но вы-то, как фанаты, понимаете, что мы все с вами за драки давным-давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание, всё, что происходит сейчас, —это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте может оказаться каждый из нас. Так что вы за российский футбол и за правду? Тогда приходите в Гайд-парк Сокольники 13 апреля 2019 года, в 19:00. Не оставайтесь в стороне!» — написал Шумилин в своём «инстаграме».